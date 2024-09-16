Hamas lideri Sinvar'dan Husilere mesaj: "Kendimizi uzun bir savaşa hazırladık"

Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar bugün yaptığı açıklamada direniş mesajı verdi.

Sinvar, Yemen'deki Husilerin liderine seslendi.

Husi Almasirah TV'nin bildirdiğine göre Husilerin dün Tel Aviv'e düzenlediği saldırıya işaret eden Sinvar, "Son operasyonunuz i̇srai̇l'e mesaj gönderdi̇" dedi.

Sinvar, "Si̇zi̇ temi̇n ederi̇m ki̇ di̇reni̇ş i̇yi̇ gi̇di̇yor, kendi̇mi̇zi̇ uzun bi̇r savaşa hazırladık" diye konuştu.

İran destekli Yemenli Husilerin Sözcüsü Yahya Sare, dün, Tel Aviv'i, 2 bin kilometreyi 11,5 dakikada kateden yeni hipersonik balistik füzeyle vurduklarını açıkladı.



İsrail önce füzenin açık alana düştüğü duyurdu. Ardından İsrail ordusu, füzenin muhtemelen havada parçalandığını, parçalarının tarlalara ve yakınlardaki bir tren istasyonuna düştüğünü belirtti.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.