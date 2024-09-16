Hamas lideri Sinvar'dan Husilere mesaj: "Kendimizi uzun bir savaşa hazırladık"

Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar, Yemen'deki Husilere seslenerek, "Son operasyonunuz İsrail'e mesaj gönderdi" dedi. Sinvar, direnişin "iyi gittiğini ve kendilerini uzun bir savaşa hazırladıklarını söyledi.

Hamas lideri Sinvar'dan Husilere mesaj: "Kendimizi uzun bir savaşa hazırladık"

Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar bugün yaptığı açıklamada direniş mesajı verdi.

Sinvar, 'deki Husilerin liderine seslendi.

Husi Almasirah TV'nin bildirdiğine göre Husilerin dün Tel Aviv'e düzenlediği saldırıya işaret eden Sinvar, "Son operasyonunuz i̇srai̇l'e mesaj gönderdi̇" dedi. 

Sinvar, "Si̇zi̇ temi̇n ederi̇m ki̇ di̇reni̇ş i̇yi̇ gi̇di̇yor, kendi̇mi̇zi̇ uzun bi̇r savaşa hazırladık" diye konuştu.

İran destekli Yemenli Husilerin Sözcüsü Yahya Sare, dün, Tel Aviv'i, 2 bin kilometreyi 11,5 dakikada kateden yeni hipersonik balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. 

önce füzenin açık alana düştüğü duyurdu. Ardından İsrail ordusu, füzenin muhtemelen havada parçalandığını, parçalarının tarlalara ve yakınlardaki bir tren istasyonuna düştüğünü belirtti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede?

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede?

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

DÜNYA HABERLERİ

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: En az 30 ölü

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: En az 30 ölü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye'yi ziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya, Kursk bölgesindeki sınır köylerini boşaltıyor

Rusya, Kursk bölgesindeki sınır köylerini boşaltıyor

Bir zamanlar Dünya da Satürn gibiymiş!

Bir zamanlar Dünya da Satürn gibiymiş!

"Mavi dil" salgını Avusturya'ya da sıçradı

"Mavi dil" salgını Avusturya'ya da sıçradı

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? (2024 Black Friday indirimleri)

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? (2024 Black Friday indirimleri)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...