Hamas lideri İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyeti ile Filistin uzlaşısı ve ateşkese ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetinin Hamas lideri İsmail Heniyye ile bir araya gelerek, Filistin uzlaşısı ve ateşkese ilişkin gelişmeleri görüştüğü belirtildi.



İki taraf arasındaki stratejik ilişkilerin geleceği, Filistin davasının karşılaştığı sıkıntılar ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın da ele alındığı görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği aktarıldı.



Ulusal uzlaşıda Mısır'ın gösterdiği çabanın sonuçlarının yanı sıra anlaşmalar temelindeki yaklaşımların, Hamas'ın, Filistin davasının maruz kaldığı zorluklar karşısında ulusal birliği yeniden tesis etmesi amacıyla yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.



Görüşmede 2014'teki anlaşmalar ve işgalci İsrail'in üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde ateşkesi sağlamlaştırmak için iki tarafın da gösterdiği çabaların ele alındığına işaret edildi.



Gazze Şeridi'ndeki ablukayı sona erdirme ve Filistin halkının sıkıntılarını hafifletme yollarının da ele alınan konular arasında olduğu bildirildi.



Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ile Mısır'ın Filistin Konsolosu Abdullah Şehade'nin bulunduğu heyet, birkaç saat süren ziyaretin ardından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'den ayrıldı.







Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Azzam Ahmed başkanlığında bir heyet, geçen çarşamba günü başkent Kahire'ye gitmişti. Heyet 3 gün süren ziyaret kapsamında Mısır istihbaratıyla Filistin uzlaşısının tamamlanmasının yollarını görüşmüştü.



- Filistin uzlaşı çabaları







Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.







Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.







Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.



Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.





Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

