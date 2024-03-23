Hamas, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Hamas Hareketi, Rusya'daki konser salonu saldırısına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Direniş Hareketi (Hamas) olarak biz, Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca can kaybına ve yaralanmaya yol açan terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya yönetimine, halkına ve bu canice saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu trajedide Rusya, Rus halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.