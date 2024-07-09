Hamas: Müzakereler başlangıç noktasına dönebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, arabuluculara yaptığı uyarıda, İsrail ordusunun Gazze, Refah ve diğer bölgelerde gerginliği tırmandırmasının, ateşkes anlaşması için gerçekleştirilen müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceğini söyledi.



Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Heniyye, İsrail ordusu tarafından Gazze'de işlenen "kapsamlı katliam" ve "zorla yerinden etme"ler devam ederken arabulucularla acil temaslar yürüttü.



Heniyye görüşmeler sırasında Gazze, Refah ve diğer kentlerde yaşananların felaket niteliğindeki yansımaları konusunda uyarıda bulundu.



Müzakere sürecinin başarısız olması konusundaki sorumluluğunun tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordusuna ait olduğunu vurgulayan Heniyye, Gazze, Refah ve diğer yerlerde yaşananların müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceği konusunda uyardı.



İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze kent merkezinin güneybatısında düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı; binlerce Filistinli de yerinden oldu.



Ayrıca İsrail askerleri, güneydeki Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor.



Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.



İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere dün Mısır'a gitmişti.



Ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirilmişti.



Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.

