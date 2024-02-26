Hamas: Netanyahu anlaşmaya varmak istemiyor

FİLİSTİNLİLERİN KANI ALTINDA MÜZAKERE



Ebu Zuhri Reuters'a verdiği demeçte, "Netanyahu'nun yorumları onun bir anlaşmaya varma konusunda aceleci olmadığını gösteriyor" diyerek İsrail liderini "bombardıman ve Filistinlilerin kanı altında müzakereyi sürdürmek" istemekle suçladı.



Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan İsrail, Katar, Mısır ve ABD'den müzakerecilerin Paris'te hafta sonu yapılan görüşmelerde bir anlaşmanın "temel hatları" üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.



İsrail medyası, muhtemel anlaşmanın 300'e kadar Filistinli mahkum karşılığında 30 veya 40 rehinenin serbest bırakılmasına ve altı haftaya kadar sürecek bir ateşkese olanak tanıyacağını bildirdi.



Çatışmalara verilen ara, bu yıl 10 Mart'ta başlayacak kutsal ay Ramazan'ı kapsayacak ve acil ihtiyaç duyulan yardımın artırılmasını da içerecek.

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