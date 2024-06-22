Hamas, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili iddiasını yalanladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarıyla ilgili iddiasına tepki gösterildi.



Sağlık Bakanlığının her gün açıkladığı verilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarının Gazze'deki kayıpların çoğunun sivillerden oluştuğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun evler, hastaneler ve barınma merkezlerine düzenlediği barbarca saldırılarda özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybettiği vurgulandı.



Netanyahu'nun iddiasının "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu türden iddialarla, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının ve çağdaş insanlık tarihinde benzeri görülmemiş soykırımın vahametinin örtbas edilmeye çalışıldığı kaydedildi.



Netanyahu, ABD'de yayın yapan Punchbowl haber sitesine dün verdiği röportajda, "Gazze'de sivil kayıpların direniş güçlerinin saflarında savaşanlara oranının yaklaşık bire bir olduğunu ve bunun modern şehir savaşlarındaki en düşük oran olduğunu" iddia etmişti.