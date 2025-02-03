Hamas Rusya'ya gidiyor: Moskova'da kritik toplantı

Hamas'ın siyasi işlerden sorumlu yönetici yardımcısı Musa Ebu Marzuk, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor.

Hamas Rusya'ya gidiyor: Moskova'da kritik toplantı

Hamas'ın siyasi işlerden sorumlu yönetici yardımcısı Musa Ebu Marzuk, bugün Moskova'yı ziyaret edecek bir heyete liderlik edecek.

RIA haber ajansında yer alan habere göre, heyetteki bir kaynak, Ebu Marzuk ve beraberindeki heyetin Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yapacağını söyledi.

Rusya, aralarında İsrail, İran, Lübnan, Filistin Yönetimi ve Hamas'ın da bulunduğu Ortadoğu'daki başlıca aktörlerle ilişkilerini sürdürüyor.

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