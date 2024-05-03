Hamas, savaşın "koşulsuz" sona ermesini talep ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 210 gündür devam ediyor. İddiaya göre Kahire'de süren ateşkes görüşmelerinde Hamas, İsrail'le herhangi bir barış anlaşması imzalamadan önce "savaşın koşulsuz olarak sona ermesini" talep etti.

Hamas, savaşın "koşulsuz" sona ermesini talep ediyor

The Telegraph'ın haberine göre Hamas lideri Yahya Sinwar'a yakın kaynaklar 'in Channel 12 kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın “savaşı koşulsuz durdurma” konusunda yazılı taahhüt talep ettiğini söyledi.

İsrailli liderler şu anda Hamas'ın geçen hafta gruba iletilen Mısır barış önerisine vereceği yanıtı bekliyor. Bir Hamas heyeti öneriyi görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Mısırlı kaynaklara göre Mısır güvenlik heyeti, "bazı tartışmalı noktalarda uzlaşmaya varmak için Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla" temasları yoğunlaştırdı.

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REFAH SALDIRISINI ÖNLEYEBİLİR

Anlaşma, 'in 'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısını önleyebilir ve gerilimin aşamalı olarak azalmasını sağlayabilir.

Aktarılana göre Hamas ilk rehine grubunu serbest bırakacak ve ardından İsrail Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesinden sınırlı şekilde geri çekilecek. Kalıcı ateşkes müzakereleri ancak anlaşmanın ikinci haftasından sonra başlayacak.

İsrail basınına göre  üst düzey bir Hamas yetkilisi, orijinal şartlarda değişiklik yapılması halinde Hamas'ın İsrail ile önerilen barış anlaşmasını inceleyeceğini söyledi.

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"ATEŞ ALTINDA YÜRÜMEYECEĞİZ"

Hamas'ın Lübnan'daki sözcüsü Osama Hamden, Lübnan televizyonuna, "Öneriyle ilgili tavrımızın olumsuz olduğunu zaten açıkça söyledik. Bize istediğimizi vermiyor. Ancak bizim yorumlarımız doğrultusunda değişiklik yapılırsa bunları inceleyeceğiz” dedi.

Hamden açıklamalarına," Refah'a saldırırsa müzakereleri durdururuz. Ateş altında yürütmeyeceğiz” diye ekledi.

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