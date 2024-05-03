Hamas, savaşın "koşulsuz" sona ermesini talep ediyor

The Telegraph'ın haberine göre Hamas lideri Yahya Sinwar'a yakın kaynaklar İsrail'in Channel 12 kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın “savaşı koşulsuz durdurma” konusunda yazılı taahhüt talep ettiğini söyledi.



İsrailli liderler şu anda Hamas'ın geçen hafta gruba iletilen Mısır barış önerisine vereceği yanıtı bekliyor. Bir Hamas heyeti öneriyi görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Mısırlı kaynaklara göre Mısır güvenlik heyeti, "bazı tartışmalı noktalarda uzlaşmaya varmak için Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla" temasları yoğunlaştırdı.