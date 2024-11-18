Hamas Siyasi Bürosu Türkiye'ye mi taşındı? Dışişleri'nden açıklama geldi
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı.
Katar'ın İsrail-Hamas müzakerelerindeki arabuluculuk görevlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Hamas liderliğinin Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye taşınacağı iddia edilmişti.
İsrail medyası, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin "yakın bir zamanda" Türkiye'ye taşındığını ileri sürmüştü. Ankara ise iddiaları yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Hamas siyasi büro üyeleri, zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler." dedi. Ancak Hamas siyasi bürosununu Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.
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