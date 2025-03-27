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Hamas sözcüsü İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu saldırıda hayatını kaybetti.

Hamas sözcüsü İsrail saldırısında öldü

Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin haberinde, ordusunun Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hava saldırısında Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun çadırının hedef alındığı belirtildi.

Haberde, Kanu'nun çadırının bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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