Hamas teklifi kabul etti: Bir Amerikalı rehine ve 4 cansız beden teslim edilecek

Hamas, Gazze ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için arabuluculardan bir teklif aldığını ve bu teklifi kabul ettiğini açıkladı.



Hamas yaptığı açıklamada rehin aldığı İsrail-ABD vatandaşı Edan Alexander'ı serbest bırakmayı ve dört rehinenin naaşını teslim etmeyi kabul ettiğini de söyledi.

ABD'NİN YENİ TEKLİFİ NEYDİ?



ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'a 5 rehine ile 10 rehineye ait cansız bedenin teslim edilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılmasını öngören yeni bir öneri sunmuştu.



Witkoff’un söz konusu teklifi Katar’ın başkenti Doha’da arabuluculara ve İsrail heyetine ilettiği belirtilmişti.



ABD’nin önerisine göre İsrail ve Hamas, uzatılan süreyi Gazze'de uzun vadeli ateşkesi müzakere etmek için kullanacak. Uzun vadeli ateşkes anlaşmasına varılması durumunda ise kalan tüm rehineler, uzatılan ateşkesin son gününde serbest bırakılacak.