SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'i iki roketle vurdu: Patlamalar duyuldu

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Tel Aviv'e iki roketle saldırı düzenledi.

İsrail basını, kentte patlamalar duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

Füzelerin Tel Aviv'in yerleşim yerlerine değil sahil hatlarına düştüğü kaydedildi.

Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını duyurdu.





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