Hamas Trump'ın Gazze Planına soğuk. Değişiklik talebinde ısrar sürüyor

ABD Başkan Trump'ın Gazze Planı konusunda Hamas'a verdiği süre dolmak üzere.

Örgütün, plan üzerinde ayrıntılı çalıştığı fakat değişiklik olmadan onaylamayacağı belirtiliyor.

Ultra Filistin internet sitesi, görüşmelere katılan kaynaklara dayandırdığı haberinde, sürenin dolmasına rağmen, Hamas'ın yanıt vermeyeceğini söyledi. Habere göre, söz konusu kaynak, "Teklife bu gece veya yarın, içerdiği bazı noktalar netleşmeden yanıt vermenin zor olduğunu" belirtti.

Habere göre, görüşmelerin ayrıntılarına sahip kaynak, "Yanıt bu gece verilmeyecek ve yarın da verilmesi gerekmiyor, çünkü gruplarla istişareler devam ediyor ve arabulucular, bakış açılarını yakınlaştırmak ve Trump ile Arap ve İslam ülkeleri liderleri arasında varılan mutabakata aykırı bazı noktalarda Amerikan tarafından açıklama almak için çalışıyor." dedi.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ONAYLANMAYACAK

Filistinli kaynak, Hamas'ın tutumunu doğrulayarak, "Öneride değişiklik yapılmadan onaylanmayacak." dedi.



Sitedeki habere göre, planda açıklığa kavuşması gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Kaynağın aktardığına göre, Gazze şeridinden çekilme, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahlarını teslimi konusunda bazı talepler var.

"Silah konusu, anlaşmada belirtildiği gibi müzakereye açık değil. Anlaşma, silahsızlanmayı ve anlaşmada terörist olarak tanımlanan altyapının imhasını öngörüyor. Bu arada, direnişin silahları kalıcı olarak depolanacak" bilgisine veren kaynak, şöyle konuştu:

"Bu formül asla kabul edilemez, çünkü İsrail işgali, Gazze Şeridi'ndeki varlığını ve işgalini sürdürmek için bazı bölgelerdeki silah varlığını bahane olarak kullanacaktır."

SİLAHLARIN DEPOLANMASI SORUNU



"Silahsızlanma yoluyla silah bırakma formülü ve bunu terörizm olarak nitelendirmek kabul edilemez. Aynı şekilde, Hamas'ın Gazze'deki liderliğinin Şeridi güvenli bir şekilde terk etmesine izin veren bir maddenin varlığı da kabul edilemez, çünkü hareket bunu en başından beri talep etmemiştir ve Gazze Filistin toprağı olduğu için varlığını da kabul etmeyecektir."

Sitedeki habere göre, Gazze denetleyecek "uluslararası yapı" ile ilgili de itiraz var ve "Gazze Şeridi üzerinde Amerikan-İsrail vesayeti kabul edilemez."görüşü hakim.

HAMAS BÜTÜN GRUPLARLA GÖRÜŞÜYOR

Bir başka kaynak da Ultra Filistin'e, Hamas liderliğinin Gazze Şeridi'ndeki direniş liderliğinin yanı sıra şu anda tüm gruplarla da istişare halinde olduğunu doğruladı.

Dolayısıyla, Amerikalıların Trump'ın belirlediği sınırlar dahilinde bir yanıt vereceğine inanması mümkün değil. Kaynak, "Hamas içindeki ve daha geniş anlamda gruplarla yapılan iç istişareler tamamlandığında, öneri hakkında net bir açıklama yapılacaktır" diye ekledi.



Kaynak, anlaşmanın pratik bir ateşkes öngörmediğini ve böyle bir ateşkesin anlaşmanın olduğu gibi kabul edilmesine bağlı olduğunu belirtti. Ancak anlaşma metni, işgalcilerin Gazze Şeridi'nde askeri varlığını sürdürmesine izin veriyor ve çekilme şartlarını belirsiz ve İsrail ile ABD'nin değerlendirmelerine bağlı kılıyor.



Kaynaklara göre, Hamas öneriyi reddetme eğiliminde değil, ancak mevcut haliyle kabul etmeyecek. Değerlendirmeye göre plan, Gazze'nin işgalinin devam etmesini ve uzun vadeli ABD-İsrail kontrolünü meşrulaştırıyor. Bu nedenle, görüşmeler "Arabulucularla istişare ettikten sonra belgedeki bazı maddelerde değişiklik talep etme yönünde." ilerliyor.