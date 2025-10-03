Trump Hamas'ı tehdit etti ve pazartesiye kadar süre verdi

ABD Başkan Trump, Hamas'a verdiği, "3-4 günlük" sürenin dolmasının ardından bugün örgütü sert bir dille uyardı.

Trump Hamas'la pazar günü Washington saatiyle 18.00'e kadar, (Pazartesi gece yarısı 01.00) anlaşma sağlanması gerektiğini belirtirken

"Eğer anlaşma sağlanmazsa Hamas için kimsenin daha önce görmediği bir cehennem kopacak." tehdidinde bulundu.

"SON BİR ŞANS VERİLECEK"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini" belirtti. Trump, “Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek. Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma" ifadelerini kullandı.



Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için verdiği zamanı aktaran Trump, "Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır. Hamas ile anlaşmaya en geç pazar akşamı saat 18.00’de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır" açıklamasında bulundu.



BEYAZ SARAY: KABUL ETMEZLERSE ÇOK TRAJİK OLACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise konuya ilişkin, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak" dedi.

Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak" değerlendirmesini yaptı.



HAMAS SÜRE İSTEMİŞTİ

AFP'nin haberine göre, Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de yaklaşık iki yıldır süren yıkıcı savaşı sona erdirmek için hazırladığı planı incelemek için hala zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da desteklediği öneri, ateşkes, 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesini öngörüyordu.



Bunu, Trump'ın bizzat başkanlık edeceği bir savaş sonrası geçiş dönemi yönetimi izleyecekti.



Hamas yetkilisi bugün AFP'ye yaptığı açıklamada, “Hamas, Trump'ın planıyla ilgili istişarelere devam ediyor. Ve arabuluculara istişarelerin devam ettiğini ve biraz zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi.” dedi. Yetkili, bu konuda kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmamasını istedi.



Trump, salı günü Hamas'a, Arap ve Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere dünya güçleri tarafından memnuniyetle karşılanan planını kabul etmesi için “üç veya dört gün” süre verdi.



Hamas'ın siyasi bürosu üyesi Mohammad Nazzal Cuma günü yaptığı açıklamada, “planın endişe verici noktalar içerdiğini ve yakında plan hakkındaki tutumumuzu açıklayacaklarını.” söyledi.



Müzakerelere yakın bir başka kaynak AFP'ye, iddiaya göre, grubun Trump'ın planı konusunda bölündüğünü söyledi.

İddiaya göre, örgüt, yapısal olarak, grubun liderliği Gazze Şeridi'nde bulunan yetkililer ile yurtdışında, özellikle Katar'da bulunan yetkililer arasında bölünmüş durumda.

Hamas liderliğinin büyük bir kısmı da savaş boyunca İsrail saldırılarında yok edildi. Kaynak AFP'ye, “birinci (görüş) koşulsuz onayı destekliyor, çünkü öncelik Trump'ın garantisi altında ateşkes ve arabulucuların İsrail'in planı uygulamasını sağlaması” dedi.

Kaynak, “ikincisi ise önemli maddelere ilişkin ciddi çekinceleri var.Hamas ve direniş gruplarının taleplerini yansıtan açıklamalarla koşullu onayı tercih ediyorlar” diye ekledi.