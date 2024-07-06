Esir takası olacak mı? Hamas ve İsrail arasında müzakereler başlayacak

İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

Hamas, herhangi bir anlaşma imzalanması için kalıcı bir ateşkes taahhüt edilmesini öngören talebinden vazgeçtiğini ve altı haftalık ilk aşama boyunca müzakerelerin bu yönde ilerlemesine izin vereceğini duyurdu.

"ANLAŞMAYA VARILMASI İÇİN GERÇEK BİR ŞANS"

Uluslararası arabuluculukla yürütülen barış çabalarına yakın bir Filistinli yetkili, önerinin İsrail tarafından kabul edilmesi halinde bir çerçeve anlaşmasına yol açabileceğini ve İsrail ile Hamas arasında Gazze'de dokuz aydır süren savaşı sona erdireceğini söylemişti.

İsrail'in müzakere ekibinden bir kaynak, artık bir anlaşmaya varılması için gerçek bir şans olduğunu söyledi. Bu durum Gazze'de dokuz aydır devam eden savaşta İsrail'in Hamas koşullarının "kabul edilemez" olduğunu söylediği geçmiş örneklerle tam bir tezat oluşturuyor.

"GEÇİCİ ATEŞKES, İNSANİ YARDIM, GERİ ÇEKİLME"

Hamas'tan üst düzey bir kaynak, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması için dolaylı görüşmelerin devam ettiği sürece arabulucuların geçici bir ateşkes, yardım ulaştırma ve İsrail askerlerinin geri çekilmesini garanti edeceğini söyledi.

Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabaları son birkaç gündür Washington, İsrail ve Hamas liderliğinin bulunduğu Doha'dan arabuluculuk çabalarına liderlik eden Katar arasındaki aktif diplomasi ile yoğunlaştı.

ABD'DEN ATEŞKES BASKISI

Bölgedeki bir kaynak ABD yönetiminin kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.



Netanyahu ise cuma günü yaptığı açıklamada İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanının Hamas'la yaptığı ilk görüşmeden döndüğünü, arabulucuların Katar'da olduğunu ve müzakerelerin önümüzdeki hafta devam edeceğini söyledi.