Hamas, yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin daha ismini açıkladı!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılacak 3 İsrailli erkek rehinenin ismini açıkladı.

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, dördüncü tur esir değişiminde Ofer Calderon, Keith Siegel Ve Yarden Bibas'ın serbest bırakılacağını bildirdi.

Esirlerden Siegel'in ABD-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.



Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 esir arasında 2 ABD vatandaşı İsrailli bulunuyor.



İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı açıklamada yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin listesini teslim aldığını kaydetti.

