Hamas, yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin daha ismini açıkladı!

Hamas, cumartesi günü serbest bırakılacak 3 İsrailli erkek rehinenin ismini açıkladı.

Hamas, yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin daha ismini açıkladı!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılacak 3 İsrailli erkek rehinenin ismini açıkladı.

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, dördüncü tur esir değişiminde Ofer Calderon, Keith Siegel Ve Yarden Bibas'ın serbest bırakılacağını bildirdi.

Esirlerden Siegel'in ABD- çifte vatandaşı olduğu biliniyor. 

Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 esir arasında 2 ABD vatandaşı İsrailli bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı açıklamada yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin listesini teslim aldığını kaydetti.

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