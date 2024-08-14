Hamas, yarın yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacak

Hamas'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik müzakerelere katılmayacağı aktarıldı. Hamas daha önce arabuluculardan,yeni görüşmeler yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.

Hamas, yarın yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacak

Walla news muhabiri Barak Ravid, sosyal medyada ile Hamas arasında esir takası ve 'de ateşkese varılmasına yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin kulisleri paylaştı.

Müzakerelerin Doha'da yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Ravid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un bugün Katar'a gideceğini belirtti.

İsrailli gazeteci, yarın yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağını ifade etti.

Adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı paylaşımda Ravid, Hamas'ın ise Doha'daki dolaylı müzakerelere katılmayacağını belirtti.

NETANYAHU, İSRAİL HEYETİYLE BİR ARADA

Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakereler için Katar'a gidecek İsrailli heyetle bir araya geldiğini yazdı.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu.

Hamas ise arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.

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