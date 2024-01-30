Hamas yeni saldırı hazırlıkları için Gazze'nin kuzeyinde toplanıyor

Yaklaşık dört aydır süren saldırı sırasında İsrail birlikleri tarafından ele geçirilen ve temizlenen bölgelerde Hamas yeniden canlanmaya başladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, militan grubu "ezme" vaadini yerine getirmek konusunda zorlanıyor.



Ocak 2023'e kadar İsrail ulusal güvenlik konseyinin başkanı olan Eyal Hulata, “Maalesef hem orta hem de kuzey Gazze'de isyan güçlerinin toparlandığını duyuyoruz... Hamas'ın Kuzey Gazze'yi idaresi altına aldığını ve ticareti yönettiğini daha sık duymaya başladık ve bu çok kötü bir durum.” ifadelerini kullandı.



Tel Aviv merkezli bir kuruluş olan Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Michael Milstein da, Hamas'ın İsrail'in kanlı çatışmaların ardından ele geçirdiği Gazze'nin bazı kısımlarında kontrolü yeniden tesis ettiğini söyledi.

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Hamas, geniş bir hayır kurumları ve sivil dernekler ağına sahip bir siyasi kanat ve askeri güçten oluşuyor.



Militan hareket 2006'da Filistin parlamento seçimlerini kazandı ve güç mücadelesinin ardından 2007'de Gazze'nin askeri kontrolünü tamamen ele geçirdi.



O tarihten bu yana Hamas bölgeyi yönetiyor ve yerel hizmetleri kontrol ediyor.



Savaştan önce Gazze'de her düzeydeki birçok hükümet yetkilisi Hamas üyesiydi ya da örgüte sempati duyuyordu.

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Shaati kampında Hamas militanlarıyla savaşan bir İsrail subayı, "Geri gelip gelmediklerini ya da hiç gitmediklerini söyleyemezsiniz, ama her iki durumda da şu anda oradalar." dedi.



Son dönemdeki çatışmaların yoğunlaştığı güney Gazze'deki uluslararası yardım yetkilileri, sokaklarda Hamas'ın görünürlüğünün azaldığını bildirdi.



İsrail'in hava saldırıları göz önüne alındığında bunun şaşırtıcı bir sonuç değil.

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İsrail'deki askeri yetkililer, İsrail'in Gazze'deki saldırısının mevcut yoğunluğunun yıllarca sürebileceğine inanıyor.



Gazze, Somali gibi kanunsuz, başarısız devletlere benzeyen ve çaresiz bir "kimsesiz bölge" haline gelebilir.



Her ne kadar Gazze'de Hamas'a eleman alındığına dair bir kanıt olmasa da, çatışma uzarsa bu daha da muhtemel hale gelecek.



Hamas ayrıca açık bir propaganda kabiliyetine sahip ve Gazze'de video düzenleyip üretebiliyor.



Grup, İsrail'in bu ay Rafah'a bıraktığı, düzinelerce rehinenin fotoğrafının yer aldığı broşürler gibi İsrail girişimlerine yanıt verebiliyor ve rehinelerin nerede olduğu hakkında bilgi veren herkese ödüller sunuyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin