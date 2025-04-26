Hamas yetkilisinden "5 yıllık ateşkes" açıklaması

İsrail’in ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, bir Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Gazze’de olası ateşkes ve rehine takasına dair değerlendirmede bulundu.



Kimliğinin gizli kalması koşuluyla Agence France-Presse (AFP) haber ajansına açıklamalarda bulunan Hamas yetkilisi, Hamas’ın “Gazze’deki savaşı durdurmak için” geri kalan tüm rehinelerin bir seferde serbest bırakılmasını ve saldırı ve çatışmaların beş sene boyunca durmasını öngören bir anlaşmaya açık olduğunu söyledi.



Yetkili, “Hamas tek bir turda tutuklu takasına ve beş yıllık bir ateşkese hazırdır” dedi. Yetkilinin açıklaması, Hamas’tan bir heyetin bugün ilerleyen saatlerde arabulucu ülkelerden Mısır’ın başkenti Kahire’de arabulucularla bir araya gelmesinden önce basına yansıdı.



İSRAİL, GAZZE’Yİ VURDU: 17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



Hamas, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada, hayattaki 10 rehineye karşılık 45 günlük ateşkes öngören ve İsrail tarafından getirilen teklifi reddetmişti. Hamas, Gazze’deki savaşın sona ermesini, İsrail güçlerinin tamamen Gazze’den çekilmesini, rehine takası yapılmasını ve insani yardımların derhal Gazze’ye girişinin sağlanmasını talep ediyor. İsrail ise tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Hamas ile diğer silahlı grupların silahsızlandırılmasını istiyor.



Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 17 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Hur ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.



İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Abdu ailesine ait evi bombalaması sonucu da üç kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise dört Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.

