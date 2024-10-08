Hamas yöneticilerinden Meşal: "Küllerimizden doğacağız"

Hamas'ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal, grubun tekrar toplanmaya odaklandığını söyledi. Meşal, Filistinli grubun, İsrail ile bir yıllık savaşta verdiği ağır kayıplara rağmen "anka kuşu gibi küllerinden doğacağını" ve silah üretmeye devam ettiğini aktardı.



İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'da bugün yayımlanan söyleşisinde Meşal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iktidarda kaldığı sürece barış imkanı olmadığını savunarak, Ortadoğu'daki durumun daha da kötüleşebileceğini kaydetti.



Hamas'ın kayıp verdiğini fakat mücadeleyi bırakmadığını söyleyen Meşal, grubun saldırı kapasitesini koruduğunu ve gücünü artırmaya odaklandığını ifade etti.



1997'de İsrail suikast girişiminden kurtulan ve 1996-2017 yılları arasında Hamas liderliğini yürüten Meşal, "Mühimmat ve silahlarımızın bir kısmını kaybettik fakat Hamas, halen gençleri silah altına alıyor. Mühimmat ve silahlarımızın önemli bir kısmını kendimiz üretmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.



İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da 31 Temmuz'da öldürmesinin ardından grubun liderliğine Yahya Sinvar geçmişti. Reuters, grup içinde Meşal'in Hamas'ın "diplomatik yüzü" haline geldiğini yazıyor.

