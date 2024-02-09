Hamas'ın ateşkes teklifi: İsrail arabuluculara itirazlarını gönderdi

Hamas’ın teklifindeki Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması maddesini de kabul etmeyen Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın talep ettiği İsrail hapishanelerindeki Filistinli üst düzey isimlerin serbest bırakılmasının da mümkün olmadığını arabuluculara iletti.



İsrail, arabuluculara verdiği yanıtta, Hamas’ın anlaşma teklifine eklediği “Mescid-i Aksa’daki İsrail’in ihlalleri, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin durumları ve serbest kalma koşullarının değiştirilmesi kabul edilemez talepler olduğu ve anlaşmaya dahil edilemeyeceğini” de kaydetti.



Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini kabul etmeyeceklerini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı hazırlığı talimatı verdiğini söylemişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.