Hamas'ın ateşkes yanıtı sonrası Refah'a yoğun hava saldırısı: 50’den fazla yer bombalandı

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam kararı aldı.  İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hamas'ın ateşkes yanıtı sonrası Refah'a yoğun hava saldırısı: 50’den fazla yer bombalandı

ordu radyosu, Refah'a karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" açıkladı.

ordusu, Refah kentinin doğusunda tahliye talimatı verilen bölgelerin yakınına hava saldırıları düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,  "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi. 

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu. 

İsrail’in ’deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

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ULUSAL GÜVENLİK BAKANINDAN REFAH'A KARA SALDIRISI ÇAĞRISI

'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen Refah’a kara saldırısı çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye askeri saldırıların artırılması çağrısında da bulunan Ben-Gvir, "Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını" isteyerek, "Hamas tamamen yenilene kadar" Gazze'ye saldırıların durmamasını istedi.

ordu radyosu ise güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Refah karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" duyurdu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

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