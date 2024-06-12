Hamas'ın Biden'ın açıkladığı taslağı reddettiği iddiası

Gazze'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti.  İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas'ın ilettiği cevapla Biden'ın açıkladığı taslağı reddettiğini ileri sürdü.

Hamas'ın Biden'ın açıkladığı taslağı reddettiği iddiası
Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti

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İsrail basınında yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin, Hamas'ın için ateşkes planına ilişkin cevabını arabuluculara iletmesine ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevabının İsrail yönetimine ulaştığını dile getiren yetkili, Filistinli grubun Biden'ın açıkladığı taslağın ana etkenlerini değiştirdiğini savundu.

İsrailli yetkili, Hamas'ın arabuluculara ilettiği cevapla Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağını reddettiği iddiasında bulundu.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti.

Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.

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