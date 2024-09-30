Hamas'ın Lübnan şefi ve üç FHKC üyesi hava saldırısında öldü

Hizbullah Genel Sekereteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken, İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombalaya devam ediyor.

Hamas, Lübnan'daki liderinin bugün ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı.

Filistinli örgütten yapılan açıklamada, “Hamas'ın Lübnan'daki lideri ve hareketin yurtdışındaki liderlik üyesi Fetih Şerif Ebu El Amin, Lübnan'ın güneyindeki Al-Bass kampındaki evine düzenlenen hava saldırısında öldürüldü” denildi.

El Amin'in, “terörist ve cani bir suikast” sonucu eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürüldüğü belirtildi.



Lübnan ulusal haber ajansı, Tire kenti yakınlarındaki El-Bass mülteci kampına yönelik bir hava saldırısı düzenlendiğini ve kampın “ilk kez” hedef alındığını bildirdi.



Öte yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) bugün erken saatlerde Beyrut'un Kola bölgesine düzenlenen bir saldırıda üç üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

