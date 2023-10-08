Hamas'ın saldırısı manşetlerde: İsrail'in güvenlik zafiyeti

Hamas saldırıları neden şimdi gerçekleşti? Bundan sonra ne olacak? Bölgede topyekün bir savaş ihtimalı var mı? Yaşanan güvenlik zafiyetinin İsrail siyasetinde etkisini neler olacak?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı kapsamlı operasyona ilişkin en çok merak edilen sorular gazetelerde kendine yer buldu.

İsrail haaretz gazetesi, yaşananların İsrail siyasetinde şok dalgalarının olacağı yorumunda bulundu. İsrail istihbaratının yetersiz kalmasının yanısıra ülkenin savunma mekanızmasıyla da ilgili sıkıntılar bulunduğu belirtildi. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun siyasi bedel ödeyeceğinin altı çizildi.

