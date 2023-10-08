Hamas'ın saldırısı manşetlerde: İsrail'in güvenlik zafiyeti

Hamas saldırıları neden şimdi gerçekleşti? Bundan sonra ne olacak? Bölgede topyekün bir savaş ihtimalı var mı? Yaşanan güvenlik zafiyetinin İsrail siyasetinde etkisini neler olacak?
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı kapsamlı operasyona ilişkin en çok merak edilen sorular gazetelerde kendine yer buldu.
İsrail haaretz gazetesi, yaşananların İsrail siyasetinde şok dalgalarının olacağı yorumunda bulundu. İsrail istihbaratının yetersiz kalmasının yanısıra ülkenin savunma mekanızmasıyla da ilgili sıkıntılar bulunduğu belirtildi. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun siyasi bedel ödeyeceğinin altı çizildi.
Bir başka İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth gazetesinde Richard Kemp imzalı çıkan yorumdaysa Hamas saldırılarıyla İsrail-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme çabalarının engellenmesinin yanısıra Ukrayna'dan ABD'nin dikkatini başka yöne çekmenin amaçlanmış olabileceği belirtildi. Hamas saldırılarının arkasında Rusya olabileceği imasında bulunulan analizde, ABD'nin İsrail'de bulunan silahlarını Ukrayna'ya kaydırdığı şimdi durumun tam tersine dönebileceği vurgulandı.
The Times of Israel gazetesiyse her yıl 16 milyar dolar harcanan İsrail ordusunun en çok ihtiyaç duyulan zamanda ortada olmadığı yorumuna yer verdi. Olaydan 5 saat sonra bile yaşananların kontrol altına alınamadığı, bakanların olup biteni izah etmekte güçlük çektiği belirtildi. Yara alan İsrail'in daha şiddetli ve güçlü olacağı değerlendirmesinde de bulunuldu.
Amerikan New York Times gazetesiyse, yaşananları İsrail'in 11 Eylül'üne benzetti. İsrail'in Gazze'ye topyekün bir kara harekatı başlatmasının yüksek bir olasılık olduğuna dikkat çekildi. Gazete, Hamas'ın bu saldırıyı neden şimdi düzenlediği sorusuna da yanıt aradı. Arap ülkeleri özellikle de Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmanın Hamas'ın harekete geçmesinde rol oynamış olabileceğine vurguda bulunuldu. Hamas'ın İsrail hapishalenelerindeki Filistinli mahkumları serbest bıraktırmak için de bu eyleme girişmiş olabileceği belirtildi.
New York Times'in köşeyazarlarından Thomas Friedman ise ortadoğu'daki son gelişmelerin Ukrayna'yı bile etkileyebileceğini yazdı. İsrail-Hamas savaşının uzaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardımların bir bölümünü İsrail'e sevketmek zorunda kalabileceği belirtildi. Friedman, İsraillilerin Hamas tarafından esir alınmasının İsrail ordusunun hareket kabiliyetini sınırlandırdığına da dikkat çekti. Bu esirlerin canlı kalkan olarak kullanılması ihtimaline karşı İsrail ordusunun operasyonlarını temkinli yürütmesi gerektiği vurgulandı.
Washington Post gazetesinde Max Boot imzalı çıkan analizdeyse İsrail'in uzun dönemde güvenliğini sağlamasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna dikkat çekildi ancak barış görüşmelerinin hiç olmadığı kadar uzak bir ihtimal haline dönüştüğü ve ne zaman biteceği belli olmayan bir savaşa sürüklenildiği yorumunda bulunuldu.
Guardian gazetesinde Bethan McKernan imzalı çıkan analizdeyse İsrail'in kuruluşundan beri Filistin güçlerinin ilk kez yeşil hat içerisinde bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. Arap-İsrail çatışmalarında benzer durumun daha önce hiç yaşanmadığı vurgulandı. Bu durumun her iki taraftaki siviller için korkunç sonuçları olabileceği yorumuna yer verildi. Kudüs, Batı Şeria ve Lübnan'daki Hizbullah'ın da dahil olacağı daha geniş bir çatışma riskinin bulunduğu da kaydedildi.
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