Hamas'ın saldırısı manşetlerde: İsrail'in güvenlik zafiyeti

Bir başka İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth gazetesinde Richard Kemp imzalı çıkan yorumdaysa Hamas saldırılarıyla İsrail-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme çabalarının engellenmesinin yanısıra Ukrayna'dan ABD'nin dikkatini başka yöne çekmenin amaçlanmış olabileceği belirtildi. Hamas saldırılarının arkasında Rusya olabileceği imasında bulunulan analizde, ABD'nin İsrail'de bulunan silahlarını Ukrayna'ya kaydırdığı şimdi durumun tam tersine dönebileceği vurgulandı.



The Times of Israel gazetesiyse her yıl 16 milyar dolar harcanan İsrail ordusunun en çok ihtiyaç duyulan zamanda ortada olmadığı yorumuna yer verdi. Olaydan 5 saat sonra bile yaşananların kontrol altına alınamadığı, bakanların olup biteni izah etmekte güçlük çektiği belirtildi. Yara alan İsrail'in daha şiddetli ve güçlü olacağı değerlendirmesinde de bulunuldu.



Amerikan New York Times gazetesiyse, yaşananları İsrail'in 11 Eylül'üne benzetti. İsrail'in Gazze'ye topyekün bir kara harekatı başlatmasının yüksek bir olasılık olduğuna dikkat çekildi. Gazete, Hamas'ın bu saldırıyı neden şimdi düzenlediği sorusuna da yanıt aradı. Arap ülkeleri özellikle de Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmanın Hamas'ın harekete geçmesinde rol oynamış olabileceğine vurguda bulunuldu. Hamas'ın İsrail hapishalenelerindeki Filistinli mahkumları serbest bıraktırmak için de bu eyleme girişmiş olabileceği belirtildi.



Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında: Türkiye nasıl bir politika izleyecek? Haberi Görüntüle New York Times'in köşeyazarlarından Thomas Friedman ise ortadoğu'daki son gelişmelerin Ukrayna'yı bile etkileyebileceğini yazdı. İsrail-Hamas savaşının uzaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardımların bir bölümünü İsrail'e sevketmek zorunda kalabileceği belirtildi. Friedman, İsraillilerin Hamas tarafından esir alınmasının İsrail ordusunun hareket kabiliyetini sınırlandırdığına da dikkat çekti. Bu esirlerin canlı kalkan olarak kullanılması ihtimaline karşı İsrail ordusunun operasyonlarını temkinli yürütmesi gerektiği vurgulandı.



Washington Post gazetesinde Max Boot imzalı çıkan analizdeyse İsrail'in uzun dönemde güvenliğini sağlamasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna dikkat çekildi ancak barış görüşmelerinin hiç olmadığı kadar uzak bir ihtimal haline dönüştüğü ve ne zaman biteceği belli olmayan bir savaşa sürüklenildiği yorumunda bulunuldu.



Guardian gazetesinde Bethan McKernan imzalı çıkan analizdeyse İsrail'in kuruluşundan beri Filistin güçlerinin ilk kez yeşil hat içerisinde bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. Arap-İsrail çatışmalarında benzer durumun daha önce hiç yaşanmadığı vurgulandı. Bu durumun her iki taraftaki siviller için korkunç sonuçları olabileceği yorumuna yer verildi. Kudüs, Batı Şeria ve Lübnan'daki Hizbullah'ın da dahil olacağı daha geniş bir çatışma riskinin bulunduğu da kaydedildi.