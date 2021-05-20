Hamas’ın üst düzey yetkilisi: Bir veya iki gün içinde İsrail ile ateşkes yapılacağını düşünüyorum

BBC’de yer alan habere göre Hamas’ın üst düzey siyasi yetkilililerinden Moussa Ebu Marzuk Lübnan'daki El Mayadeen TV'ye verdiği demeçte, "Ateşkesle ilgili devam eden çabaların başarıya ulaşacağını düşünüyorum Bir veya iki gün içinde ateşkese ulaşılmasını bekliyorum ve ateşkes karşılıklı anlaşma temelinde olacak” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden da dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ateşkes yolunda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Bu, İsrail ile Filistin arasında son gerilim başladıktan sonra iki lider arasındaki dördüncü görüşme oldu.

NETANYAHU "SALDIRILAR DEVAM EDECEK" DEDİ



Telefon görüşmesinin ardından Netanyahu ise askeri operasyonlara ilişkin kararlılıklarını dile getirdi. Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, "Filistinli militanlara karşı operasyonların devam edeceğini" ifade etti.



Biden'ın "tansiyonu düşürme" çağrısına değinmeyen Netanyahu, "İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklediğine" dair sözlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Netanyahu, "İsrail vatandaşları için huzur ve güvenlik yeniden tesis edilinceye dek" devam etmekte "kararlı olduğunu" vurguladı.

SALDIRILARDA EN AZ 227 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Diğer taraftan, Sağlık bakanlığı verilerine göre İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de şimdiye kadar 100'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere en az 227 kişi öldürüldü. İsrail ise Gazze'de öldürülenler arasında en az 150 Hamas militanının olduğunu öne sürdü.



İsrail'de sağlık hizmetleri ise ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, Gazze'deki militanlar tarafından topraklarına 4 bin civarında roket atıldığını söylüyor.

GAZZELİ CERRAH NTV'YE ANLATTI: HASTANELER KASTEN VURULUYOR