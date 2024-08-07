Hamas'ın yeni lideri Sinvar, İsrail'e bir mesaj mı?

İsrail medyasına göre, Yahya Sinvar'ın Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilmesi, İsrail ve destekçilerine güçlü mesajlar gönderiyor. İsrail medyasına göre, Sinvar'ın bu pozisyona getirilmesi, Hamas'ın liderliğinin hala güçlü ve aktif olduğunu gösteriyor. Hizbullah'ın yaptığı açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in hedeflerine ulaşmada başarısız olduğu ve Hamas'ın kararlarında birlik ve kararlılık sergilediği kaydedildi.

Hamas'ın yeni lideri Sinvar, İsrail'e bir mesaj mı?
Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

Haberi Görüntüle

devlet televizyonu  KAN'ın Arap İşleri ve Ortadoğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı "Akşam Haberleri" programında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Yahya Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.

Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri." ifadesini kullandı.

Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen Sinvar'ın hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala mevcut ve güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor." dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Ortadoğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin "şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını" ileri sürdü.

"SİNVAR'IN SEÇİLMESİ İSRAİL'İN BAŞARISIZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in "liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

"HAMAS TEHLİKELERİN FARKINDA" 

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak, bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor." ifadesini kullandı.

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine gelmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor.

Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Yahya Sinvar kimdir? Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisi

Yahya Sinvar kimdir? Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Şile'deki ATV kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

İran'da aşırı sıcaklar: Kamu kurumları 1 gün tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar: Kamu kurumları 1 gün tatil edildi

Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

Yahya Sinvar kimdir? Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisi

Yahya Sinvar kimdir? Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisi

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'e cevabımız güçlü ve etkili olacak

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'e cevabımız güçlü ve etkili olacak

Hamas’tan Türkiye’ye özel teşekkür

Hamas’tan Türkiye’ye özel teşekkür

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...