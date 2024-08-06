Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

İran’da suikast sonucu öldürülen İsmail Heniyye’nin yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar seçildi.

Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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