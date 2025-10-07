Hamas'tan 7 Ekim mesajı: İsrail işgaline karşı tarihi bir yanıt

Hamas ve İsrail heyetleri arasında, esir takasına yönelik dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde devam ediyor.

AFP haber ajansının aktardığına göre Filistinli grup bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail işgaline karşı "tarihi bir yanıt" olduğunu ifade etti.

Hamas, onlarca yıldır süren İsrail işgali ve saldırılarına karşı 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği harekâtı başlatmıştı. Saldırılar sırasında 1.200 kişi hayatını kaybetti. 251 İsrailli rehin alınarak Gazze'ye götürüldü.

Bu operasyonun ardından yoğun bombardımanlarla İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımı başladı. İşgal ise hem Batı Şeria hem de Gazze'de genişledi.

İsrail, o tarihten beri sadece bombalarla değil, özellikle çocukları hedef alan sistematik açlıkla da Filistinliler üzerinde savaş yürütüyor.

"ABD'NİN PLANI İÇİN TÜM ENGELLERİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hamas yetkilisi Fevzi Barhum, Mısır'daki görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Barhum, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı plan üzerinde anlaşmaya varılmasının önündeki tüm engelleri aşmaya çalıştıklarını söyledi.

İsrailli bir yetkili, dün İ24 haber sitesine yaptığı açıklamada, müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğunu söylemişti.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği öne sürüldü.



ABD ACELE EDİYOR



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik bir planını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetiminin ardından Hamas da 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Beyaz Saray dün, teknik görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



İLK GÜNDEM ÇEKİLME VE ESİRLERİN DURUMU

Mısır’daki görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınıyor.

Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in de katılımıyla gerçekleşiyor. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililer yer alıyor.

Hamas heyetine ise İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı Halil el-Hayye başkanlık ediyor.