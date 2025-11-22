Hamas'tan ABD ve arabulucularına çağrı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in ihlallerini tırmandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "savaş suçlusu" olarak tanımlandığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes ile fiili durumu dayatma girişimlerinin reddedildiği belirtilerek, "Arabulucuları acilen müdahale etmeye ve bu ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmeye ve İsrail’i yükümlülüklerini uygulamak için zorlamaya çağırıldı.

İsrail'in anlaşmayı sistematik olarak ihlal ettiği, "uydurma bahanelerle" sürekli saldırılar düzenlediği ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun anlaşmaya göre geri çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yapıldığına işaret edildi.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek bugün birkaç saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli yaralanmıştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.