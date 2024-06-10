Hamas'tan ABD'ye çağrı: "Gazze'de savaşı sona erdirin"

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ateşkes çabalarını ilerletmek üzere bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde ABD'yi Gazze'deki savaşı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.



Ebu Zuhri, “ABD yönetimini Gazze'deki savaşı durdurması için işgalci güce baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Blinken bugün Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek. Dışişleri bakanı ayrıca savaşın Lübnan'a sıçramamasını sağlamayı da amaçlıyor.

Blinken, İsrail'e gitmeden önce Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın programına göre daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek.

HAMAS'TAN "KALICI ATEŞKES" ŞARTI

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar geçtiğimiz günlerde, yalnızca İsrail'in "kalıcı ateşkes taahhüt etmesi halinde" bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söylemişti.

Sinvar ateşkes teklifi ile ilgili, "Hamas silahlarını teslim etmeyecek veya bunu talep eden bir öneriyi imzalamayacak" yanıtını vermişti.

NETANYAHU'NUN İKİLEMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Biden'ın üç aşamalı ateşkes önerisini sunmasının ardından savaşı kalıcı olarak sonlandıracak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini yinelemişti.



Geçtiğimiz sekiz ayda olduğu gibi, Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalma çabası savaşın devamına ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde etme çabasına bağlı olabilir.