Hamas’tan ABD’ye eleştiri: “Neden İsrail'in yanıtı, müzakere edilecek tek yanıt oluyor?”

Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması taslağını reddetmediklerini ancak ABD'nin tavrının "arabuluculuk" ile bağdaşmadığını belirtti.



Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Witkoff'un önerisini reddetmedik" ifadelerini kullandı.



Geçen hafta Witkoff ile bir öneri üzerinde anlaştıklarını aktaran Naim, bunu müzakere edilebilir bulduklarını ve karşı tarafın yanıtını aldıklarını dile getirdi.



Gelen cevabın Witkoff ile anlaştıkları taslak metindeki hiçbir madde ile uyuşmadığına ve Gazze'deki Filistin halkının taleplerini karşılamadığına dikkat çeken Naim, "Ancak halkımızın yaşadığı dehşeti göz önünde bulundurarak olumlu ve sorumlu bir şekilde davrandık ve asgari taleplerimizi karşılayacak şekilde yanıt verdik" değerlendirmesinde bulundu.



“BU, ARABULUCULUKTA DÜRÜSTLÜK VE ADALETE AYKIRI”



İsrail'in 60 günlük geçici ateşkese ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumları tarafından yeterli insani yardımın girişine saygı göstermesinin sağlanmasını istediklerini belirten Naim, müzakerelerin saldırıların sona ermesine ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden geri çekilmesine yol açacağının garanti edilmesi talebinde bulunduklarını kaydetti.



ABD'nin arabuluculuktaki tavrına değinen Naim, "Neden her seferinde İsrail'in yanıtı, müzakere edilecek tek yanıt oluyor? Bu arabuluculukta dürüstlük ve adalete aykırıdır, diğer tarafa karşı tam bir önyargı oluşturmaktadır" eleştirisinde bulundu.



“HER ŞEYİ İSRAİLLİLERİN NİYETİNE BIRAKIYORDU”



Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile haftalar süren ciddi müzakerelerin ardından uygun ve kabul edilebilir bir metne ulaştıklarını ve Witkoff'un bunu İsrail'e sunmayı kabul ettiğini kaydetti.



İsrail'in söz konusu belgeyi reddettiğini ve ABD'li yetkiliye "tartışmaya kapalı" olduğunu öne sürdüğü nihai bir öneri sunduğunu belirten Merdavi, söz konusu belgenin boşluklarla dolu olduğunu dile getirdi.



Merdavi, İsrail tarafından dayatılan nihai taslak için "Topraklardan gerçek bir çekilmeyi içermiyordu. Hiçbir aşamada savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulmasını garanti etmiyordu. Sürdürülebilir bir insani yardım akışını garanti etmiyordu. İsrailli esirlerin teslim edilmesi gereken 7'nci gün dışında herhangi bir taahhüdün uygulanmasını garanti altına almıyor ve her şeyi İsraillilerin niyetlerine bırakıyordu" ifadelerini kullandı.



“GERİ ADIM ATAN TARAF BİZ DEĞİLİZ”



Buna rağmen ateşkese "evet" dediklerinin altını çizen Merdavi, böylece "Anlaşmanın soykırım ve açlığın devamının meşrulaştırmasına ve siyasi sahtekarlığa kapı aralamasına izin vermeyi reddettik" değerlendirmesini yaptı.



Merdavi, geçen hafta Witkoff ile üzerinde mutabakata varılan anlaşmadaki maddelerin birebir aynısının uygulanmasını talep etmelerine rağmen ABD'nin orijinal uzlaşıyı desteklemek yerine Hamas'ı "geri adım atmak" ve "talepleri kabul edilemez olmak" ile suçladığını belirtti.



Geri adım atan tarafın kendileri olmadığını vurgulayan Merdavi, "İsrail ordusunun geri çekilmesini sağlayacak ve savaşı, açlığı ve soykırımı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



NE OLMUŞTU?



Hamas'a yakın kaynaklar 26 Mayıs'ta Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamış, Witkoff ise "Hamas'ın ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunmuştu.



Hamas ise 28 Mayıs'ta bir açıklama yaparak Witkoff ile uzlaştıkları ateşkes anlaşmasına nihai yanıt beklediklerini ifade etmiş, ABD tarafı da olumlu yanıt vermiş ve yeni anlaşma taslağı göndereceklerini açıklamıştı.



Yeni taslağı teslim alan Hamas, dün cevabı arabuluculara teslim ettiklerini kaydetmiş, Trump'ın temsilcisi Witkoff ise Hamas'ın ateşkes teklifini reddettiğini öne sürmüştü.



İsrail’in kalıcı bir ateşkese yanaşmayarak Gazze’de neden olduğu insanlık felaketini sürdürmekte ısrarcı olduğu, Hamas’ın ise savaşın sona erdirilmesi garantisi istediği belirtiliyordu.