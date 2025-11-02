Hamas'tan ABD'ye sert yanıt: "Görmezden geldiniz"

Hamas, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "Hamas'a ait unsurlar" tarafından yağmalandığı yönündeki iddialarını reddetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığının ileri sürdüğü iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sınırlı sayıdaki insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırma ve uluslararası toplumun Gazze'deki ablukayı sona erdirememesini örtbas etme çabasıdır." ifadelerine yer verildi.



Uluslararası veya yerel kuruluşların ya da yardım konvoylarında çalışanların herhangi bir yağma olayına ilişkin bildirimde bulunmadığı, bu durumun, CENTCOM'un dayandığı senaryonun uydurma ve kurgusal olduğunu açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA), bir yardım tırına ilişkin sahte bir görüntü kaydetmiş olabilir, ancak bu araçlar, işgalci İsrail'in her gün işlediği suçları görmemekte, Gazze'deki toplu katliamları kaydetmemektedir. Oysa tüm dünya bu suçları vicdanıyla ve insanlığıyla görmektedir."

Açıklamada ayrıca İHA'ların, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda, aralarında 105'i çocuk, 37'si kadın ve 9'u yaşlı 254 sivilin katledilmesini görmezden geldiği belirtildi.



"AHLÂKİ ÇÖKÜŞÜ DERİNLEŞTİRDİ"



Gazze'ye ulaşan yardım tırlarının günlük ortalamasının 136 civarında olduğu, geri kalan tırların ise ticari mallar taşıdığı ve halkın bu ürünleri satın alacak gücünün kalmadığını da kaydeden Hamas, ABD'nin İsrail anlatısını benimsemeye devam etmesinin "ahlâki çöküşü derinleştirdiğini" belirtti.



Açıklamanın devamında şöyle denildi: "ABD yönetimini işgalci İsrail'in ihlallerini ve süregelen saldırılarını meşrulaştırmaktan vazgeçmeye, sorumluluk üstlenmeye, İsrail’i de anlaşmalara uymaya ve günlük ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Bu ihlallerin tespit edilmesi için İHA'lara gerek yoktur, zira bütün dünya her gün bu suçlara tanıklık etmektedir."