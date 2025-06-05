Hamas'tan ABD'ye tepki: İsrail soykırımına yeşil ışık

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısına karşı veto yetkisini kullanan ABD'ye tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes için BMGK'ya sunulan karar tasarısının, ABD'nin tek oyuyla veto edilmesinin kınandığı belirtildi.



Açıklamada, "ABD'nin vetosu, Washington'un faşist işgal hükümetine karşı körü körüne taraflılığını temsil ediyor ve Gazze Şeridi'nde insanlığa karşı işlediği suçları desteklediğini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.



Washington'ın uluslararası hukuku hiçe saydığı savunulan açıklamada, bunun Filistin kanının dökülmesini durdurmaya yönelik her türlü uluslararası çabayı tamamen reddettiğini yansıtan küstah bir tutum olduğu vurgulandı.



Açıklamada, "ABD'nin tutumu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillere karşı vahşi soykırım savaşını sürdürmesi için yeşil ışık anlamına geliyor ve İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suça tam ortak olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirilmesi yapıldı.