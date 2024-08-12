Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Biden'ın planı üzerinden ilerlemeli"

Hamas, 15 Ağustos'ta başlaması planlanan ateşkes görüşmelerinin Amerikan Başkanı Joe Biden'ın geçen ay sunduğu ateşkes planı üzerinden ilerlemesini istedi. Batı ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ateşkesi imzalası yönündeki baskısını sürdürüyor. Diğer yandan, Amerikan basınında İsrailli yetkililere dayandırılan bir habere göre, İran, İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırı hazırlığında.

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Biden'ın planı üzerinden ilerlemeli"

Hamas, 15 Ağustos'ta başlaması planlanan ateşkes görüşmelerine katılmayabileceğinin sinyalini verdi.

Hamas, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar'ın tekrar ateşkes masasına oturulması yönündeki çağrısına yanıt verdi.

Müzakerelerin, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın, geçen ay sunduğu ateşkes ve rehine takası planı üzerinde yoğunlaşması gerektiği vurgulandı.

Yeni anlaşma görüşmelerinin İsrail'in 'deki katliamı için daha fazla zaman tanıyacağı belirtildi.

İsrail, geçen hafta yapılan ateşkes görüşmeleri çağrısının ardından müzakerelere katılacağını açıklamıştı. Ancak Başbakan Benyamin Netanyahu'nun üzerinde ise baskı var.

CNN'e göre, İsrail yönetimine Katar ve Mısır aracılığıyla, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın ateşkes istediği iletildi.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı, Netanyahu'nun da ateşkes ve rehine takası anlaşmasını imzalamasından yana. Ancak Netanyahu'nun sağ koalisyonunda durum farklı.

HÜKÜMETTEN AYRILMAKLA TEHDİT EDİYOR

Birçok aşırı sağcı bakan, Netanyahu'yu anlaşmayı imzalaması halinde, hükümetten ayrılmakla tehdit ediyor. Bu da Netanyahu iktidarının düşeceği anlamına geliyor.

Son olarak Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ateşkes ve rehine takası anlaşmasını "Teslimiyet Anlaşması" olarak niteledi. Netanyahu'yu imza atmamaya çağırdı.

İRAN İSRAİL HATTI

Amerikan haber sitesi Axios'a göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Gallant, Austin'e İran'ın askeri hazırlığının geniş çaplı bir saldırıya yönelik olduğunu söyledi.

İRAN'IN BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE SALDIRMASI BEKLENİYOR

Yine Axios'ta İsrail istihbaratına dayandırılan bir habere göre, İran'ın birkaç gün içerisinde İsrail'e direkt olarak saldırması bekleniyor.

Saldırının 15 Ağustos'ta başlaması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce düzenleneceği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU TEYAKKUZDA

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise İsrail kuvvetlerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.

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