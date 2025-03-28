Hamas'tan ateşkes açıklaması:  İsrail'e rağmen müzakereye hazırız

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’deki saldırıları durdurmaya, insani yardımları sağlamaya ve siyasi adımlar atmaya yönelik çeşitli girişimlerin ve önerilerin gündeme geldiğini belirtti.



Bu kapsamda Gazze’den çekilme, esir değişimi, yeniden inşa sürecinin başlatılması ve ablukanın kaldırılması gibi adımların değerlendirildiğini ifade eden Merdavi, açıklamasında, "Filistinli direniş güçleri bu girişimlere sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıyor. Ancak İsrail anlaşmalardan geri adım attı, arabuluculara verdiği sözleri tutmadı ve yeniden katliam ve saldırı politikasına döndü." sözlerine yer verdi.



Merdavi, "Bu geri adım sadece işgalcinin kibirli tutumunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası toplumu da yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Ya hukuka ve adalete uygun hareket edecekler ya da çifte standart politikalarını sürdürecekler. Bu durum sadece Filistin’de değil, tüm bölgenin istikrarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.



Direnişin hedeflerine ulaşmak için hem mücadeleye hem de müzakere sürecine sorumlulukla devam etmeye hazır olduğunu belirten Merdavi, "Direniş hiçbir zaman rastgele bir eylem olmadı, adalete ve özgürlüğe ulaşmak için meşru bir yoldu ve öyle de kalacaktır." dedi.



Son olarak da Merdavi, Arap ve İslam dünyasını, özgür halkları ve kuruluşları sessizliği bozarak sadece sembolik açıklamalarla yetinmemeye, Filistin, Kudüs ve ümmetin temel davasına sahip çıkacak somut adımlar atmaları çağrısında bulundu.