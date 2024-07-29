Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Netanyahu yeni talepler ekledi"

Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD tarafından önerilen üç aşamalı ateşkes ve rehine takası teklifi için görüşmeler geçtiğimiz günlerde yeniden başladı.



Hamas yetkilileri, ateşkes görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes önerisine yeni koşullar ve talepler eklediğini aktardı.



Grup, İsrail'in ateşkes yanıtının Netanyahu'nun "anlaşmaya varmaktan kaçınmak için oyalandığını" gösterdiğini öne sürüyor.

