Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Taleplerimiz itiraz gerektirmiyor"

Hamas'tan üst düzey bir yetkili, ateşkes önerisinde talep ettikleri değişikliklerin itirazı gerektirmediğini söyledi. Talepler arasında Gazze'nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması da dahil olmak üzere ablukanın kaldırılması, insanların hareketine izin verilmesi ve ürünlerin kısıtlama olmaksızın girişinin sağlanması yer alıyor.

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Taleplerimiz itiraz gerektirmiyor"
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu 'de 3 aşamalı ateşkes planı üzerinde çalışmalar sürüyor.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD tarafından sunulan ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin "önemli olmadığını" ifade etti.

Adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, anlaşmaya göre hapishanelerinden serbest bırakılacak mahkumların uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 100 Filistinliden oluşmasını talep ettiklerini söyledi.

FİLİSTİNLİ MAHKUM TALEBİ

Hamas yetkilisi, İsrail'in hazırladığı belgede uzun süreli cezalara çarptırılan 100 mahkumun kapsam dışında tutulduğu, serbest bırakılacakların yalnızca 15 yıldan az cezası kalan mahkumlarla sınırlandırıldığını vurguladı.

Yetkili, "Hamas liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok. Taleplerimiz arasında Gazze'nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması da dahil olmak üzere ablukanın kaldırılması, insanların hareketine izin verilmesi ve ürünlerin kısıtlama olmaksızın girişinin sağlanması yer alıyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Katar'da yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes için talep ettiği değişikliklerin bazılarının uygulanabilir olduğunu, bazılarının da ise uygulanabilir olmadığını ifade etmişti.

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