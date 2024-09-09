Hamas'tan ateşkes çağrısı: "Netanyahu'nun yeni şartları dikkate alınmasın"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Hamas'tan ateşkes çağrısı: "Netanyahu'nun yeni şartları dikkate alınmasın"
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Hamas tarafından yayınlanan yeni açıklamada, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı oldukları belirtildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde anlaşmaya varılan şeye mecbur edilmezse, İsrail'in esirleri gün yüzü göremeyecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeler konusunda ise Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakere noktası olarak sayılması, bizi en başa götürür" değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, açıklamasında İsrail'in ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Yalanlarla ve müzakereleri aksatarak Filistin halkımıza yönelik saldırıların sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

MÜZAKERELER YENİDEN ÇIKMAZDA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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