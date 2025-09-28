Hamas'tan ateşkes mesajı: 9 Eylül'ü hatırlattı

Filistinli grup Hamas, İsrail’in Katar saldırısının ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve arabuluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu.



İsrail ordusu, 9 Eylül'de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini Katar'ın başkenti Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı.



Katar saldırıyı kınamış ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.



Hamas açıklamasında ayrıca, arabuluculardan gelecek muhtemel teklifleri "olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını garanti altına alması gerektiğini" vurguladı.



Hamas, 18 Ağustos’ta arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul etmiş ancak İsrail bu öneriye yanıt vermemişti. Hamas’ın kabul ettiği teklifin, daha önce İsrail tarafından da onaylanan ABD planıyla uyumlu olduğu belirtilmişti.



İsrail iç siyasetinde ise muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu "kişisel siyasi çıkarları için savaşın sonlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle" suçluyor.



Netanyahu halihazırda yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi de kendisi hakkında Gazze’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama talep ediyor.