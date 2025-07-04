Hamas'tan ateşkese olumlu yanıt

Hamas'ın İsrail ile ateşkes için ABD'nin ateşkes önerisine yanıtını arabulucularla ilettiği belirtildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtın" arabuluculara iletildiği duyurdu.



Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu yanıt verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadesi kullanıldı.

TRUMP, İSRAİL'İN ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Tel Aviv'den Hamas'ın yanıtına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail basını, İsrail'in Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtını aldığını, ayrıntıların incelendiğini bildirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde yarın akşam siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu düzenleyecek.



Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.