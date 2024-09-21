Hamas'tan Beyrut saldırısı açıklaması: İsrail'in bedelini ödeyeceği bir "ahmaklık"

İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesi sonrası Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas saldırıyı, İsrail'in "bedelini ödeyeceği bir ahmaklık" olarak niteledi.



Filistinli örgüt, Beyrut'ta hayatını kaybedenler için yayınladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"İşgalin işlediği bu suç, bedelini ödeyeceği bir ahmaklıktır ve şehit Akil'in, Kudüs yolunda dökülen halkımızın ve ümmetimizin şehitlerinin kanı, bu yapay varlığı (İsrail) saran bir alev olacaktır."

Hamas, bunun İsrail'in, "Filistin topraklarından ve Arap bölgesinden sökülüp atılmasına" yaklaştıracağını belirtti.



Hizbullah, İsrail'in hava saldırısında hareketin üst düzey komutanı İbrahim Akil'in öldürüldüğünü doğrulamış daha sonra komutanlardan Ahmed Mahmud Vehbi'nin de bulunduğu 15 mensubunun da aynı saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.



İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 499'e çıkmıştı.

