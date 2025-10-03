Hamas'tan Gazze planına ilk yorum: Yakında yanıt vereceğiz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, ABD Başkanı Dolad Trump'ın Gazze için hazırladığı ve "Eğer Hamas anlaşmayı reddederse, Bibi yapması gerekeni yapması için tam desteğimizi alacak." diyerek duyurduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.

Nezzal, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullandı.



"TEHDİTLERLE HAREKET ETMİYORUZ"

Hamas’ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini vurgulayan Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını söyledi.



"Ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz." diyen Nezzal, Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini vurguladı.



"ZAMAN, KANDIR"

Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze’de 2 yıldır devam eden toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Hamas Siyasi Büro Üyesi Nezzal, "Katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Nezzal, "Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü. Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz." dedi.



NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi, 29 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli şekilde geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı. Netanyahu, "Hamas planı kabul etmezse İsrail işi kendi başına bitirecek." demişti.

Hamas'ın planında değişiklik talep ettiği belirtilmiş, İslami Cihad da plandaki maddeler için yazılı takvim ve garantiler istemişti. Mısır ise planla ilgili "doldurulması gereken boşluklar" olduğunu söylemişti.

