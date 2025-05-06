Hamas’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: “Görüşmenin manası yok”

İsrail kabinesinin Gazze’de “işgal planını” onaylamasının ardından Hamas’ın üst düzey isimlerinden Besim Naim, ateşkes ve rehine takası görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.



AFP haber ajansına konuşan Naim, İsrail ile ateşkes görüşmesi yapmakla artık ilgilenmediklerini belirtti ve uluslararası topluma İsrail’in Gazze’de yürüttüğü “açlık savaşını” bitirme çağrısı yaptı.



ULUSLARARASI TOPLUMA “İSRAİL’E BASKI” ÇAĞRISI



Naim, konuya ilişkin açıklamasında, “Gazze Şeridi’ndeki açlık ve imha savaşı devam ettiği sürece görüşmelerde bulunmanın ya da ateşkes tekliflerini değerlendirmenin manası yok” ifadelerini kullandı.



Hamas Politbüro Üyesi Naim, dünyanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümetine “açlık, susuzluk ve öldürme suçlarını” durdurması için baskı yapması gerektiğine vurgu yaptı.



İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN NETANYAHU’YA UYARI



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarının genişletilmesi durumunda İsrailli esir kayıpları konusunda uyardı.



İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Zamir'in Netanyahu ve diğer kabine üyelerine Gazze'ye saldırıların genişletilmesi durumundaki riskler konusunda uyardığı aktarıldı.



Zamir, "Savaşın iki temel hedefi olan Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirleri kurtarmak arasındaki bağın kurulmasında sorun var. Çünkü bu iki hedef sahada kararlar alınırken çatışabilir" ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını genişletmesi konusunda uyarıda bulunan Zamir, "Büyük çaplı bir kara harekatı yaparsak esirleri kaybedebileceğimizi hesaba katmak zorundayız" şeklinde konuştu.



Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin konuya ilişkin açıklamasında, "Bütün esirler geri dönmeden İsrail'in zaferinden bahsedemeyiz. Onların kaybı milli kayıp anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

