Hamas'tan Gazze'deki okul saldırısına tepki: "ABD desteğiyle işlenen savaş suçları"

İsrail'in bugün Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırı düzenlemesinin ardından Hamas, açıklama yaptı.  Filistin grup, saldırıların "ABD'nin sağladığı siyasi ve askeri destekle gerçekleşen bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas'tan Gazze'deki okul saldırısına tepki: "ABD desteğiyle işlenen savaş suçları"

Hamas, 'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula ve Sağlık Bakanlığının depolarına düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saatlerde bir dizi katliam gerçekleştirdiği, bunlardan Gazze kentindeki Zeytun Okuluna düzenlenen saldırıda 22, Refah'ta Sağlık Bakanlığı depolarına yönelik saldırıda ise beş bakanlık çalışanının öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Modern tarihte benzeri görülmemiş bu suçların tüm insani ve uluslararası değerlerin açık ihlali olduğu ve 'nin sunduğu askeri ve siyasi destekle işlenen bir savaş suçu olduğu" ifade edidi.

Ayrıca insanlık vicdanı ile uluslararası sistemin, İsrail'in işlediği suçları sona erdirme ve "terörist" komutanlarını yargılama konusunda ahlaki, insani ve hukuki bir sınav verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile dünyanın tüm özgür insanlarına birlik olma ve İsrail'e karşı her şekilde karşı koyma çağrısı yapıldı.

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