Hamas’tan “General Planı” uyarısı: “Gazze'de yıkıcı sonuçları olacak”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sivilleri hedef alan İsrail ordusu, bölgede tam anlamıyla bir soykırım gerçekleştiriyor.

Hamas tarafından bu saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden çıkarmaya yönelik sözde “General Planı”nı başarısızlığa uğratmak için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Hamas Hareketi, İsrail’in planlarını bozmak ve işgalin Gazze Şeridi’nde özellikle kuzey kesiminde açık katliamlarla işlediği suçları durdurmak için yoğun bir diplomatik hareket ve iletişim kampanyası başlattı.” denildi.

General Planı’nın uygulanmasının neden olacağı sonuçlara değinilen açıklamada, “Böyle bir planın Gazze Şeridi’nde yıkıcı sonuçlar doğuracak” uyarısı yapılırken, “Hareketin liderliğinden heyetler, Türkiye, Katar ve Rusya'yı ziyaret etti, Mısır, Birleşmiş Milletler ve İran'da da temaslarda bulundu” ifadeleri kullanıldı.