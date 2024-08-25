Hamas’tan Hizbullah'a destek: Bu İsrail için bir tokat!

Lübnan’daki Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılara bir tepki de Gazze Şeriid’nden geldi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın saldırıları “güçlü ve odaklanmış bir misilleme” olarak nitelendirilirken, saldırıların desteklendiği ve bunun İsrail için bir “tokat” olduğu vurgulandı.

Filistinli grup yaptığı açıklamada, “Saldırılar, İsrail’in işlediği suçların karşılıksız kalmayacağı, hedeflerine ve saldırgan planlarına ulaşamayacağı mesajı verdi” denildi.

Hamas, İsrail'in Lübnan'da sivillerin ölümüne neden olan bombardımanlarının “tüm uluslararası tüzük ve normların açık bir ihlali” olduğunu belirtirken, ABD'nin her türlü tepkiden “tamamen sorumlu” olduğu uyarısında bulundu.

LÜBNAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI



İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığına karşı önleyici saldırı başlattı.



izbullah ise örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı. İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hâl ilan edilirken Tel Aviv Belediyesi, 240 sığınağın kullanıma açıldığını duyurdu.



Pentagon, "Amerika İsrail'i, İran ve bölgedeki vekillerinin saldırılarına karşı savunacak" dedi. Öte yandan İsrail'in güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü. Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” açıklamasını yaptı.