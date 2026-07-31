Hamas'tan ilk açıklama. "İsrail taahhütlerini yerine getirmeden hiçbir adım atmayız"

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin Hamas 'tan ilk açıklama geldi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, "İşgal güçleri (İsrail) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamad, silah konusunun tek başına ele alınamayacağını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi diğer ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

İsrail'in anlaşmaya uymasının şart olduğunu belirten Gazi Hamad, İsrail tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kendilerinin de herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İsrail, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." demiş, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekileceğini belirtmişti.