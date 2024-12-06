Hamas'tan İsrail ordusuna darbe: 50 kişilik piyade birliğine mayınlı tuzak

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze’de bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.

Hamas'tan İsrail ordusuna darbe: 50 kişilik piyade birliğine mayınlı tuzak

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına Hamas’tan misilleme geldi.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi.

Hamas'tan İsrail ordusuna darbe: 50 kişilik piyade birliğine mayınlı tuzak - 1

Saldırıya ait fotoğraflar El Kassam Tugayları’na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

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