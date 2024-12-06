Hamas'tan İsrail ordusuna darbe: 50 kişilik piyade birliğine mayınlı tuzak

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına Hamas’tan misilleme geldi.



Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi.