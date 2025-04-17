Hamas’tan İsrailli bakana tepki: "Savaş suçu işlediklerini itiraf etti"

Hamas, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’ın "Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunun devam edeceği" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist Savunma Bakanı Katz'ın faşist hükümetinin Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesinin bir baskı aracı olduğu, bölgeye hiçbir yardımın girmeyeceği yönündeki açıklaması, yeniden açık bir şekilde savaş suçu işlendiğinin itirafıdır" ifadeleri kullanıldı.



“AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR”



Açıklamada, "açlığın bir silah olarak kullanıldığı, masum sivillerin yiyecek, ilaç, su ve yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarından 7 haftadır mahrum bırakıldığı" vurgulandı.



Katz'ın açıklamasının Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Gazze Şeridi'ne yardım girmesine izin verilmemesi" çağrısı ile tüm uluslararası hukuk ve normlara meydan okuyan yetkililerin benzer tutumlarına eklendiği belirtilen açıklamada, bu söylemlerin "acımasız soykırımı sürdürme niyetlerinin açık bir ilanı" olduğu kaydedildi.



UCM’YE ÇAĞRI: KATZ, BEN GVİR VE TÜM İŞGALCİLER CEZALANDIRILSIN



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu suç niteliğindeki açıklamaların, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası yargı organları tarafından açık bir şekilde kınanma ve hesap verme gibi net bir tutum alınmadan geçiştirilmesi üzücüdür."



Uluslararası topluma Gazze Şeridi’ne uygulanan "aç bırakma ve abluka suçunu" durdurmak için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden de "Katz, Ben Gvir ve tüm işgalci liderlerin insanlığa karşı işledikleri acımasız suçlar nedeniyle yargılanıp cezalandırılmaları" talep edildi.



KATZ NE DEMİŞTİ?



Gazze'ye insani yardımların özel şirketlerle ulaştırabileceği açıklamasına hükümetteki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den tepki gelmesi üzerine İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ambargosunun devam edeceğini" duyurmuştu.



"Bazı kişilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını" savunan Katz, "Mevcut gerçeklikte, hiç kimse Gazze'ye herhangi bir insani yardım ulaştırmayacak, böyle bir hazırlık da yok. Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi, İsrail'in diğer adımlarının yanı sıra başlıca baskı araçlarından biridir" ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Gazze'ye insani yardımların girişine ileride özel şirketler üzerinden izin verilebileceğine işaret etmesini "tarihi hata" olarak nitelemişti.

